Poltern statt sondieren? SPD-Kritik an Söders Prioritätensetzung

SPD-Politiker kritisieren die Entscheidung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder, trotz der intensiven Sondierungen über eine künftige Bundesregierung am Mittwoch an seinem Auftritt beim politischen Aschermittwoch in Passau festzuhalten. "Markus Söder hat gerade erst gesagt, wie wichtig die Sondierungen sind. Aber offenbar dann doch nicht so wichtig", sagt Florian von Brunn, Mitglied im SPD-Bundesvorstand, dem BR. Reden und Handeln seien beim CSU-Chef leider zwei verschiedene Paar Schuhe. "Verantwortung für Deutschland geht jedenfalls anders."

Die bayerische SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres betonte: "Es spricht für sich, dass Markus Söder als einziger in der Runde der Sondierer eine jährlich stattfindende Aschermittwochsveranstaltung dem gemeinsamen Lösungsfindungsprozess vorzieht, in dem es um die Zukunft des Landes geht." Die SPD-Sondierer und auch CDU-Chef Friedrich Merz hatten zuvor ihre Aschermittwochs-Auftritte abgesagt.

CSU: "Natürlich findet der Aschermittwoch statt"

CSU-Chef Söder ist am Mittwoch als Hauptredner bei der Aschermittwoch-Kundgebung der CSU in Passau angekündigt, bei der traditionell deftig gegen politische Mitbewerber ausgeteilt wird. Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber soll dort sprechen. Beide gehören dem CSU-Sondierungsteam an – zusammen mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Parteivize Dorothee Bär.

Ein CSU-Sprecher teilte dem BR am Nachmittag mit: "Natürlich findet der Aschermittwoch statt." Mit Söder und Huber? "Ja." Aus welchem Grund Söder und Huber – im Gegensatz zu CDU-Chef Friedrich Merz und den SPD-Sondierern – trotz der politischen Lage an ihren Aschermittwochs-Reden festhalten, ließ die CSU-Zentrale trotz mehrfacher Nachfrage unbeantwortet. Ebenso wie die Frage, ob am Mittwoch in Berlin ohne die beiden weiterverhandelt wird.

SPD-Chef Klingbeil: Polarisierung runterfahren

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte bereits am Montag betont, die SPD wolle in den Sondierungsgesprächen mit der Union zügige Klarheit. Für die SPD gelte: "Wir haben als Sondierungsteam entschieden, dass wir diese Woche alle Termine absagen, dass wir nicht auf Aschermittwochsveranstaltung sein werden, sondern dass wir bereit sind, die ganze Woche zu verhandeln und auch zu reden." Für die Gespräche wünsche sich die SPD Ruhe und Besonnenheit. Es gehe darum, "dass die Polarisierung runtergefahren wird – das ist das, was Bürgerinnen und Bürger von uns auch erwarten".

Die bayerische SPD informierte daraufhin über eine Änderung bei ihrer Aschermittwochskundgebung: Statt Arbeitsminister Hubertus Heil, der dem Sondierungsteam angehört, wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Hauptrede halten. Landeschefin Endres, die ebenfalls in Vilshofen sprechen wird, fürchtet keine negativen Auswirkungen der Kundgebung auf die Sondierungen: "Ein guter Redner kann und wird den richtigen Ton finden, auch in ernsten Zeiten."

Auch Merz verzichtet auf Auftritt

Am Dienstagvormittag folgte CDU-Chef Merz dem Beispiel der Sozialdemokraten: Ein CDU-Sprecher teilte mit, dass der Parteivorsitzende wegen der Sondierungen seinen Auftritt beim politischen Aschermittwoch der Christdemokraten in Apolda in Thüringen absage.

Sondierungsgespräche unter Zeitdruck

Viel drang von den Sondierungen bisher nicht nach draußen. Gleich nach ihrem ersten Treffen am vergangenen Freitag teilten die Generalsekretäre der beteiligten Parteien mit, die Gespräche hätten in einer "offenen und konstruktiven Atmosphäre" stattgefunden. Am Montag trafen sich Union und SPD erneut und tagten bis spät in die Nacht. Auch am Dienstag wurde sondiert.

Die Gespräche stehen unter dem Druck aktueller globaler Entwicklungen. Bis zum EU-Gipfel am Donnerstag wollen Union und SPD in ihren Sondierungen erste Pflöcke einschlagen. Zentrales Thema ist derzeit die Finanzierung steigender Verteidigungsausgaben über ein Sondervermögen. Auf Vorschlag der SPD wird außerdem über ein Sondervermögen für Infrastruktur diskutiert. Im Gespräch sind dreistellige Milliardenbeträge. Als Alternative zu den zwei getrennten Sondervermögen gilt eine Reform der Schuldenbremse, um den Finanzspielraum grundsätzlich zu erweitern.

Neben der Finanzpolitik gelten auch die Migrations- und die Steuerpolitik als harte Brocken in den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen. Auch ums Bürgergeld dürfte es Diskussionen geben. Laut CDU-Chef Friedrich Merz soll bis Ostern eine Regierung stehen. Das gilt allerdings als sehr ambitioniert.