Polnische Ambulanz in Bayreuth: Therapie in der Muttersprache

Die pensionierte Ärztin für Psychiatrie, Joanna Stich, weiß um die Sprachbarrieren, die in einem therapeutischen Gespräch auftauchen können. Wenn der Patient, der mit psychischen Problemen kämpft, seine tiefsten Gefühle nicht mit Worten benennen kann, sind Frust und Missverständnisse möglich. Joanna Stich stammt aus Polen und hat mehrere Jahrzehnte im Bayreuther Bezirkskrankenhaus (BKH) gearbeitet. Trotz ihres Ruhestands betreut sie dort weiterhin die polnische Ambulanz.

Patienten durchleiden psychische Krankheiten oder Krisen

Mehrmals im Monat sitzt Joanna Stich in einem hellen Raum mit weiß-grünen Jalousien Menschen aus Polen gegenüber, die in Bayreuth oder der Region leben. "Es sind Patienten, die nicht gut deutsch sprechen, aber gut polnisch. Sie sind psychisch krank oder durchleben eine Krise", erklärt Joanna Stich und versichert: "Im BKH bekommen sie die professionelle Hilfe, die sie benötigen." Am Anfang steht immer die Diagnose, dann wird für jeden Patienten ein Behandlungsplan erstellt.

Mehr als 115.000 Polen leben in Bayern

In Bayern leben nach Angaben des stellvertretenden Generalkonsuls Marcin Król rund 115.000 polnische Staatsbürger. Dazu kommen mehrere tausend Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. "Die polnische ist eine der größten ausländischen Communities in Bayern", so Król in einem BR-Interview. Bürger mit polnischen Wurzeln gelten in Deutschland als sehr gut integriert.

Mehr Wörter für die seelischen Nöte

Zu dieser Gruppe gehört auch die junge Mutter Ewelina. Sie besucht seit vier Monaten die Sprechstunde von Joanna Stich, um ihre seelischen Nöte zu behandeln. Zuvor hatte ein deutscher Arzt therapeutische Gespräche mit ihr geführt. Optimal war das nicht, obwohl Ewelina gut Deutsch spricht. "Es ist für mich sehr wichtig, dass ich auf Polnisch erklären kann, wie ich mich fühle", betont sie mit einem dankbaren Seitenblick auf ihre Ärztin. "Da habe ich mehr Wörter, mit denen ich mich ausdrücken kann."

Kontaktaufnahme zur polnischen Ambulanz in Bayreuth

Die polnische Ambulanz befindet sich in der sogenannten PIA im Bayreuther Bezirkskrankenhaus: der Psychiatrischen Institutsambulanz. Dieses Angebot hat zunächst nichts mit einer stationären Einweisung zu tun. Es ist eine Anlaufstelle für alle Menschen mit psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen. Die polnische Ambulanz ist ein Sonderangebot in der PIA. Die Kontaktaufnahme kann telefonisch stattfinden. Mehr Informationen erhalten Patienten auch im Internet auf der Seite der Gesundheitseinrichtungen von Oberfranken.

Die Gesprächstherapie im Bezirkskrankenhaus zeigt Erfolge

In ihrem Sprechzimmer nimmt Joanna Stich gegenüber von Ewelina Platz und betrachtet die junge Frau aufmerksam. Ein Lächeln ist unter deren Gesichtsmaske zu erkennen. "Es hat sich sehr verbessert", versichert Ewelina. Dann entsteht zwischen den beiden Frauen ein lebhaftes Gespräch auf Polnisch.