Polizistenmörder soll im Kreis Cham eine Waffe gekauft haben

Einer der mutmaßlichen Polizistenmörder von Rheinland-Pfalz soll in der Oberpfalz eine Waffe gekauft haben. Das berichtet die "Mittelbayerische Zeitung". Zitiert wird ein Händler von Jagdwaffen aus dem Landkreis Cham. Er behauptet, der 38-Jährige haben "vor Jahren" eine Waffe bei ihm gekauft.

Der mutmaßliche Polizistenmörder soll in der Oberpfalz als Jagdwilderer unterwegs gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bestätigte am Donnerstag auf BR-Anfrage, dass man entsprechenden Hinweisen aus dem Landkreis Cham nachgehe.

Zum Nachlesen: Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle in der Pfalz erschossen

Doppelmord in Kusel

Am 31. Januar waren bei Kusel in Rheinland-Pfalz eine 24-jährige Beamtin und ihr 29-jähriger Kollege während einer Fahrzeugkontrolle getötet worden. Zwei Männer aus dem Saarland sitzen als mutmaßliche Täter wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Einer von ihnen ist der 38-Jährige, der in der Oberpfalz auffällig geworden sein soll. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer Jagdwilderei verdecken wollten.

Wilderer im Bayerischen Wald?

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass der 38-Jährige möglicherweise auch im Bayerischen Wald als Wilderer unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bestätigte, dass es entsprechende Hinweise der Polizei in Furth im Wald gebe, die nun überprüft würden. Demnach soll der Mann im Oktober 2021 bei Furth im Wald gejagt haben .