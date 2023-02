Polizisten werden nach Fahrzeugkontrolle zu Geburtshelfern

In Vohenstrauß sind Streifenpolizisten bei der Kontrolle eines Verdächtigen unverhofft zu Geburtshelfern geworden. Laut einem Polizeisprecher hatten die Beamten in den frühen Morgenstunden am Montag ein Auto mit polnischem Kennzeichen gestoppt, dessen Fahrer zur Fahndung ausgeschrieben war. Er sollte zu einer zurückliegenden Straftat vernommen werden.

Plötzlich setzen Wehen ein

Während der Befragung auf der Polizei-Dienststelle wartete seine 26-jährige schwangere Frau im Auto vor dem Gebäude. Plötzlich vernahmen die Polizeibeamten von draußen laute Schreie. Bei der Frau hatten unerwartet die Geburtswehen eingesetzt.

Notarzt kam zu spät

Die Polizisten versorgten die Frau mit warmen Decken und verständigten den Notarzt. Bis der eintraf, war das kleine Mädchen allerdings bereits geboren. Da die Kleine anfangs scheinbar nicht atmen wollte, wurden laut dem Polizeisprecher Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, bis zu aller Erleichterung der "Schrei des Lebens" deutlich zu hören war. Die junge Familie wurde ins Krankenhaus gebracht. Mutter und Kind sind nach Informationen der Polizei wohlauf.