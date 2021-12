Polizisten wegen Übergriffen in Ankerzentrum verurteilt

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt sind am Donnerstag wegen fremdenfeindlicher Übergriffe im Ankerzentrum Geldersheim vom Amtsgericht Schweinfurt verurteilt worden. Hintergrund sind unter anderem Vorfälle in der Einrichtung aus dem Herbst 2019. Einem Bewohner des Ankerzentrums soll damals unter anderem mit den Worten "I will kill you" gedroht worden sein.

Kein Einzelfall: Polizisten tauschen fremdenfeindliche Nachrichten aus

Im Zuge der Ermittlungen stießen Polizeibeamte auf immer mehr belastende Details über die beiden Angeklagten. Dabei entdeckten sie unter anderem ein privates Handyvideo, das "potenziell auf eine fremdenfeindliche Gesinnung" der Verurteilten schließen ließe, teilte das Polizeipräsidium mit:

Das Video zeige, wie die Beamten "bei winterlichen Temperaturen eine Pfütze mit dem Dienstwagen durchfuhren und dabei eine Gruppe von Zuwanderern nass spritzten". Darüber hinaus ergaben Auswertungen des Mobiltelefons, dass zwei weitere Beamte Nachrichten mit fremdenfeindlichem Inhalt mit dem Beschuldigten ausgetauscht hatten. Auch sie wurden vorerst vom Dienst suspendiert.

Polizisten durchsuchen Zimmer ohne richterlichen Beschluss

Die Polizisten hatten im Zeitraum von Ende November 2019 und März 2020 im Ankerzentrum in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt Straftaten begangen. Damals sollen die beiden Polizeibeamten gemeinsam mit einer 27-jährigen Polizeibeamtin ohne Durchsuchungsbeschluss mit einer Art Generalschlüssel mehrere Zimmer der Einrichtung durchsucht haben. Eine geringe Menge gefundenes Cannabis soll dann einem Informanten als Lohn geschenkt worden sein. Und sie trieben es noch weiter: Einen Bewohner sollen die beiden Polizisten veranlasst haben, als eine Art Lockvogel von einem anderen Bewohner Rauschgift zu kaufen.

Polizist erhält ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, erhielt einer der drei angeklagten Beamten eine Freiheitstrafe von einem Jahr und zwei Monaten – auf Bewährung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich ein Polizist des Hausfriedensbruchs und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen schuldig gemacht hat. Ein weiterer Beamter wurde unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Verletzung des Dienstgeheimnisses zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Höhe der Geldstrafe teilte das Polizeipräsidium nicht mit.

Polizei spricht von fremdenfeindlicher Gesinnung der Verurteilten

Das Verfahren gegen eine Polizistin wurde nach Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Das Polizeipräsidium Unterfranken hatte, laut eigenen Angaben, mit Beginn der Ermittlungen im Jahr 2020 disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen die offenbar fremdenfeindlichen Polizeibeamten getroffen.

Das Polizeipräsidium habe danach unter anderem das für interne Ermittlungen zuständige Bayerische Landeskriminalamt informiert. Zudem wurden Disziplinarverfahren gegen die Beamten eingeleitet: Beiden Verurteilten wären kurz nach Beginn der Ermittlungen suspendiert worden. Die dritte Beteiligte wurde zu einer anderen Dienststelle versetzt, so das Polizeipräsidium in einer Mitteilung.

Beruflich wie privat: Polizeipräsidium will keinen Rassismus in eigenen Reihen dulden

Das Polizeipräsidium Unterfranken betonte in seiner Pressemitteilung, es stehe "für null Toleranz gegenüber jeglicher Form von Rassismus, Demokratie- oder Fremdenfeindlichkeit in den eigenen Reihen. Eine derartige Einstellung ist mit der Vorbildfunktion und Pflichtenstellung der Polizei in unserer Gesellschaft in keiner Weise vereinbar."

Polizei Unterfranken: Fremdenfeindlichkeit "kein strukturelles Problem"

Dies gelte auch für den privaten Bereich der Beamten. Deshalb seien bei Verdachtsfälle von Fremdenfeindlichkeit auch "konsequent (…) Ermittlungen eingeleitet" worden. Die Hauptverhandlung vor dem Schweinfurter Amtsgericht habe aber "nach Überzeugung des Polizeipräsidiums Unterfranken deutlich gezeigt, dass die unterfränkische Polizei kein strukturelles Problem im Zusammenhang mit Fremdenfeindlichkeit hat, sondern, dass stattdessen die eigene selbstkritische Sichtweise maßgeblich zum Bekanntwerden und zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen" habe. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken waren die Taten der Kollegen von Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt festgestellt und danach zur Anzeige gebracht worden.