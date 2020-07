Polizisten verletzt: Festnahmen am Aschaffenburger Mainufer

Zwei Abende, mehrere Festnahmen und insgesamt vier Polizisten mit leichten Verletzungen: Entlang der Aschaffenburger Mainpromenade hat die Polizei an diesem Wochenende mehrfach eingegriffen. Dort treffen sich seit Beginn der Corona-Lockerungen verstärkt Menschengruppen, vor allem abends und an den Wochenenden. Die meisten Personen verhalten sich friedlich und achten auf Mindestabstände, heißt es von der Polizei. Immer wieder käme es jedoch zu Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen.

Hunderte Menschen am Mainufer

Wie die Polizei mitteilt, waren deshalb nun verstärkt Beamte an der Mainpromenade im Einsatz. Am dortigen "Perth Inch", einem dortigen Uferabschnitt, der nach der Partnerstadt Perth benannt ist, hätten sich allein am Freitagabend bis zu 600 Menschen aufgehalten. Einzelne hätten dabei die Arbeit von Rettungskräften und Polizei behindert.

Außerdem kam es wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigem und einem 26-Jährigem zu einem Einsatz, hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Beide Männer wurden festgenommen. Der 26-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Zudem wurden zwei weitere Polizisten von Unbekannten, die Flaschen warfen, leicht verletzt.

Runder Tisch in Aschaffenburg geplant

Auch am Samstagabend kamen wieder Leute ans Mainufer, erneut war die Polizei vor Ort. Noch einmal ist dabei ein Polizist leicht verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, ging ein 28-Jähriger, dem zuvor ein Platzverweis erteilt wurde, einen Beamten an. Der Polizist blieb dienstunfähig. Der 28-Jährige wurde zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht.

Außerdem kam es rund um das Mainufer erneut zu Beleidigungen, Sachbeschädigungen und einer Körperverletzung. Am Montag wollen Polizei und Stadt Aschaffenburg bei einem runden Tisch einen Blick auf das bereits bestehende Sicherheitskonzept werfen und gegebenenfalls nachbessern, heißt es von der Polizei.