Polizisten-Schlägerei in Passau: Kein ausländerfeindliches Motiv

Einen Monat nach der Schlägerei in Passau, in die Bundespolizisten und Soldaten verwickelt waren, hat die Polizei jetzt die Ermittlungen abgeschlossen. Demnach sollen insgesamt vier Bundespolizisten und ein Soldat zugeschlagen haben. Es liegen neun Anzeigen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung vor.

Aus einem Streit wurde eine handfeste Schlägerei

Wie die Passauer Polizei mitteilt, sollen die Bundespolizisten am 15. Dezember letzten Jahres andere Feiernde angepöbelt haben. Zunächst sei es bei einem verbalen Streit geblieben. Erst als die Gruppen im Laufe der Nacht in einem anderen Lokal ein zweites Mal aufeinandertrafen, sei aus dem Streit eine Schlägerei geworden. Laut Polizei soll ein 33 Jahre alter Bundespolizist einem 18- und einem 21-Jährigen einen Kopfstoß verpasst haben. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, er zog sich mit seinen Freunden zurück. Doch die Bundespolizisten gerieten offenbar erneut in Streit. Diesmal mit einer anderen Gruppe. Die Schlägerei verlagerte sich vor das Lokal in der Kleinen Klingergasse. Ein 36-Jähriger soll von verschiedenen Personen geschlagen worden sein – auch dann noch, als er schon am Boden lag. Es kam laut Polizei zu "wechselseitigen Körperverletzungen", in die sich auch ein Mann eingemischt haben soll, der zu keiner Gruppe gehörte.

Kein ausländerfeindliches Motiv

Wie die Polizei mitteilt, wurden drei Personen sowie ein Soldat und zwei Bundespolizisten verletzt. Die Polizisten seien privat unterwegs gewesen. Die Beteiligten sollen teilweise alkoholisiert gewesen sein. Rassistische Motive spielten laut Polizei keine Rolle. Es seien keine Ausländer in die Schlägerei involviert gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Die Zeitung "Am Sonntag" hatte berichtet, dass Bundespolizisten auf Ausländer losgegangen seien.