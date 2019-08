Polizisten schenken Kinderheim sichergestellte Süßigkeiten

Es klingt nach dem Traum eines jeden Kindes: Einen Berg aus Süßigkeiten einfach so geschenkt zu bekommen. In Passau ist genau das passiert: Polizisten haben den Kindern und Jugendlichen aus dem Lukas-Kern-Kinderheim 100 Kilogramm Schokolade und Gummibärchen gebracht. Die Süßigkeiten sind womöglich Diebesgut.

Süßigkeiten bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Verkehrspolizisten vor zwei Wochen auf der A3 zwei Autos. Sie waren randvoll mit 15 Einkaufstüten voller originalverpackter Lebensmittel beladen. Die kontrollierten Personen konnten keine Rechnung vorweisen, die Süßigkeiten konnten aber auch keinem Supermarkt und keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Personen waren den Polizisten bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt. Eines der beiden Autos wurde im Raum Tübingen mit organisierten Diebstählen in Verbindung gebracht.

Absprache mit Staatsanwaltschaft

In Absprache mit der Kripo und der Staatsanwaltschaft in Tübingen entschieden sich die Beamten, die Süßigkeiten zu verschenken. Laut Polizei sorgte die große Menge an Schokolade bei den Kindern für viel Freude.