Polizisten retten Blässhuhn in Tümpel bei Rottach-Egern

In einem Tümpel der fast trockenen Weißach bei Rottach-Egern fanden Kinder ein Blässhuhn in einer misslichen Lage. Doch eine Streife der Wasserschutzpolizei Bad Wiessee kam zu Hilfe: Wie sich herausstellte, hatte sich eine Angelschnur mit Haken und Blei um beide Beine des Wasservogels gewickelt, so dass dieser nicht mehr wegfliegen konnte.

Angelschnur von den Vogelbeinen geschnitten

Blässhühner können nicht aus dem Stand starten, sie müssen oft lange auf der Wasseroberfläche Anlauf nehmen, bis sie sich in die Luft erheben können. Die Polizisten konnten das Blässhuhn aber einfangen und die Angelschnur von seinen Beinen schneiden.

Polizisten barfuß im Tümpel

Der Vogel würdigte seine Retter keines weiteren Blickes, teilt die Polizei mit. Eventuell, so die Mutmaßung der Beamten, musste er sich auch erstmal vom Anblick der barfüßigen Polizisten in Uniform erholen.