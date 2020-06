21.06.2020, 13:55 Uhr

Polizisten retten bewusstlosem Mann in der Rhön das Leben

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Polizisten aus Bad Brückenau haben einem 74-jährigen Mann offenbar das Leben gerettet. Der Senior war an einem Parkplatz in der Rhön bewusstlos geworden.