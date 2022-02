Polizisten in Bayreuth angegriffen und verletzt

Bei zwei Einsätzen in Bayreuth sind Polizeibeamte angegriffen, verletzt und beleidigt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen konsequent gegen die Angreifer vorgehen. Bereits im vergangenen Jahr meldete die Polizei, so viele Übergriffe gegen Beamte in Oberfranken wie nie zuvor.

Demnach seien eine Polizistin und ihr Kollege, die am Mittwoch einen Verkehrsunfall bei einem Einkaufsmarkt aufnahmen, von Passanten auf einen Mann aufmerksam gemacht worden. Dieser habe an ein geparktes Auto uriniert. Als die Beamten den Personalausweis von dem 52-Jährigen verlangten, beschimpfte sie dieser als "Bullenschweine". Außerdem habe er geäußert, dass er den Tod der beiden unlängst in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizeibeamten begrüße.

Zum Artikel: Oberfrankens Polizisten gedenken getöteter Kollegen

Mann tritt in Bayreuth auf Polizeibeamte ein

Anschließen schubste er laut Polizeibericht den Beamten gegen ein Fahrzeug und trat mit den Füßen den zu Boden stürzenden Polizisten. Auch trat er gegen die ihm zu Hilfe eilende Kollegin. Den alarmierten Streifen gelang es, den renitenten Mann zu Boden zu bringen und zu fixieren. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, wegen Widerstands, Körperverletzung sowie Beleidigung.

Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Als erschreckend bezeichnete es die Polizei, dass sich mehrere umherstehende Personen mit dem Angreifer solidarisiert und den Druck auf die Polizisten noch erhöht hatten.

16-Jähriger schlägt Polizisten blutig

Bei einem zweiten Einsatz wurde ein Polizeibeamter blutig geschlagen. Ihn hatte ein 16-Jähriger angegriffen. Dessen 15 Jahre alte Freundin hat ihn zu Hilfe gerufen, nachdem sie wegen Lärmbelästigung von den Beamten festgenommen worden war und zur Inspektion gebracht werden sollte.

Angriffe gegen Polizeibeamte werden konsequent verfolgt

Personen, die gegen Polizeibeamte vorgehen, müssen mit einem beschleunigten Verfahren rechnen, heißt es dazu von der Polizei. Von der Staatsanwaltschaft heißt es, solche Vorfälle würden priorisiert und konsequent verfolgt, um zeitnah gerichtliche Entscheidungen über die Täterinnen und Täter herbeizuführen.