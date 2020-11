Polizisten im Gesundheitsamt: Verband kritisiert Corona-Einsatz

Stefanie Koller ist Polizistin in Bamberg und hat sich freiwillig für den Dienst im Gesundheitsamt gemeldet. Als sogenannter "contact tracer" telefoniert sie den Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nach und ordnet bei Bedarf Quarantäne an.

Auch Bamberger Behörde profitiert von der Polizei

Von den etwa 160 Polizisten der Polizeiinspektion Bamberg unterstützen sieben das Gesundheitsamt. In ganz Bayern – darunter auch in Mittelfranken – sollen 1.000 Beamte die Nachverfolgung unterstützen. Doch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in der Unterstützungsaktion auch eine Gefahr. Peter Pytlik, stellvertretender Landesvorsitzender der GdP, beklagt, dass die bayerische Polizei seit Jahren unterbesetzt sei. Aufgrund der Pandemie fallen derzeit zudem 184 Beamte wegen einer Corona-Infektion aus, 345 würden sich in Quarantäne befinden.

Kleinere Dienststellen könnten eventuell bald soweit sein, dass sie ohne Hilfe von außen den Dienstbetreib nicht aufrecht erhalten könnten, meint Pytlik.

"Die Sicherheit, die wir momentan haben, wollen wir behalten. Durch zusätliche Belastungen und Abstellungen von Kolleginnen und Kollegen in die Gesundheitsämter stoßen wir an unsere Grenzen. Ich will nicht sagen, dass die Sicherheit darunter leidet, aber die Einsatzmöglichkeiten werden sich dadurch verringern. " Peter Pytlik, stellvertretender Landesvorsitzender der GdP

Einsatzkräfte sind schnell mobilisierbar

Abgesehen davon, dass das bayerische Innenministerium bei der Polizei im Freistaat derzeit keine Überbelastung feststellt, hält Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dagegen: Die Polizisten in den Gesundheitsämtern seien schnell mobilisierbar, meint er. Herrmann sagt aber auch, dass es klar sei, dass beispielsweise im Fall eines Terroranschalgs solche Aufgaben immer vorrangig gegenüber der Unterstützungsleistung für das Gesundheitsamt zu behandeln seien.

Die Polizistin Stefanie Koller aus Bamberg hat sich freiwillig für den Dienst im Gesundheitsamt gemeldet. Sie sagt, das sei ihr Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Und im Gesundheitsamt des Landkreises Bamberg ist man über die Unterstützung glücklich. Wie lange Stefanie Koller bei der Amtshilfe für das Gesundheitsamt eingesetzt wird, kann noch niemand sagen. Der Einsatz der Polizisten ist unbefristet.