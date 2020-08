Polizisten geschlagen: Prozess gegen 46-Jährigen in Bamberg

Während einer Personenkontrolle soll der 46-Jährige auf Polizeibeamte losgegangen sein und sie geschlagen haben. Deshalb muss er sich vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Die Beamten sind nicht die einzigen Opfer. Der Beschuldigte habe insgesamt fünf Personen innerhalb eines Jahres geschlagen und zum Teil verletzt.

Während eine Kontrolle zwei Polizeibeamte geschlagen

Im April 2018 habe sich der Angeklagte geweigert, an einer Personenkontrolle der Polizei teilzunehmen, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts. Bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll der Mann zwei Polizisten leicht verletzt haben.

46-Jähriger soll auch mit Skatebaord zugeschlagen haben

Im April vergangenen Jahres habe er zudem zwei weitere Male zugeschlagen. In dem einen Fall soll er einer anderen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei einem Vorfall im Landkreis Bamberg habe der Angeklagte bei einer Auseinandersetzung zudem zwei Personen mit seinem Skateboard gegen den Kopf geschlagen haben. Weil die beiden mutmaßlichen Opfer einen Motorradhelm trugen, sollen sie keine Verletzungen erlitten haben.

Landgericht Bamberg muss Unterbringung in Psychiatrie prüfen

Das Verfahren sei durch das Amtsgericht Bamberg an das Landgericht Bamberg verwiesen worden, da bei dem Angeklagten möglicherweise eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht komme.