Polizisten gebissen: Augsburger Wirtin entschuldigt sich

Um eine bissige Wirtin geht es heute vor dem Augsburger Amtsgericht. Die Inhaberin einer Café-Bar soll einen Polizisten tief ins Bein gebissen haben, ihre Mutter soll eine Polizistin brutal am Pferdeschwanz gepackt haben. Vorausgegangen war eine Kontrolle des Ordnungsamts, es ging um das Thema Sperrzeit und To-go-Verkauf. Vor Gericht haben beide die Vorwürfe nun eingestanden.

Kontrolleure kritisieren laute Musik und Verkauf von To-Go-Getränken

Der Fall geht zurück auf den Mai vergangenen Jahres, die ersten schönen Tage, viele zieht es raus, trotz Corona-Beschränkungen. Die Inhaberin einer Café-Bar in der Augsburger Maxstraße freut sich, dass das Geschäft wieder anzieht. Sie verkauft Cocktails und Getränke to go - allerdings auch dann noch, als das Ordnungsamt sie anweist, die Musik leiser zu drehen und den Verkauf einzustellen.

Ohrfeige für Polizistin, Drohungen und Biss ins Bein

Als die Polizei hinzugerufen wird, gibt es Stress, die Mutter der Wirtin ohrfeigt laut Anklage eine Polizistin, ihre Tochter droht einer Beamtin und wird daraufhin zu Boden gebracht, sie schlägt um sich. Die 32-Jährige selbst beißt einem Polizisten tief ins Bein. Weil viele angetrunkene Partygänger dazu kommen, droht das Ganze zu eskalieren, erst durch weitere Streifenbesatzungen kann die Lage beruhigt werden.

Tränenreiche Entschuldigungen

Im Gerichtssaal waren beide Frauen am Montag sichtlich angespannt, beide haben geweint und nach einer Pause dann über eine Erklärung des Anwalts alles zugegeben und sich entschuldigt. Die Erklärung war kurz und blieb ohne weitere Begründung, es wurde also nicht klar, warum beide an dem Abend so in Rage gerieten.

Webvideo zeigt brutale Attacken

Das Gericht sichtete auch Handyvideos aus dem Netz, die Umstehende aufgenommen hatten und die seither im Web kursieren. Zu sehen ist deutlich, wie die Mutter der Wirtin erst eine Beamtin schlägt und später dann die Polizistin brutal am Pferdeschwanz wegziehen will, als die ihre Tochter am Boden hält. Deutlich wird auch, wie explosiv die Lage auf einmal wird, weil Umstehende sich einmischen. Rufe wie "Polizeigewalt" werden laut. Ein Beamter sagt im Zeugenstand aus, dass mehrere Becher auf ihn geflogen seien. Mehreren Streifenwagen seien nötig gewesen, um die Lage zu sichern, so der Polizist.

Vielleicht gibt es einen Deal

Nachdem die Verteidigung heute nach Verlesung der Anklageschrift um ein Rechtsgespräch gebeten hatte, könnte es einen "Deal" geben: Staatsanwalt, Verteidigung und Gericht haben sich drauf geeinigt, dass es im Falle eines vollen Geständnisses ein verkürztes Verfahren gibt, konkret hieße das rund ein Jahr Haft auf Bewährung für die 32 Jahre alte Wirtin, gleichzeitig eine Zahlung von Schmerzensgeld von 2.000 bis rund 5.000 Euro für die verletzten Beamten. Das Verfahren gegen den Ehemann der Mutter würde dann eingestellt werden.

Wirtsleute verlieren möglicherweise Konzession

Für die Familie geht es aktuell jedoch nicht allein um das Strafverfahren, sondern auch um die Konzession für das Lokal. Die Stadt wird nämlich je nach Ausgang des Verfahrens entscheiden, ob die Wirtsleute ihre Bar weiter betreiben dürfen.