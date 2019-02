Polizisten finden in Auto verwahrloste Hunde

Eine abgelaufene TÜV-Plakette an einem Auto hat am Montag in Regensburg die Polizei auf die Spur einer verantwortungslosen Hundehalterin gebracht.

Fünf Hunde im Wageninneren

Während die Beamten dem in der Vilsstraße im Regensburger Norden geparkten Wagen einen Strafzettel verpassten und das Fahrzeug genauer in Augenschein nahmen, entdeckten sie im Inneren einen Käfig mit zwei Hunden. Die Fahrerin des Wagens, eine 32 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Regensburg, kam zwischenzeitlich hinzu. Daraufhin stellte sich heraus, dass sie im Kofferraum noch drei weitere Hunde verstaut hatte – "in einem nicht dafür geeigneten Behältnis", so die Polizei.

Anzeige gegen Halterin

Die Beamten informierten eine Tierärztin, die sich um die verwahrlosten Hunde kümmerte. Außerdem ergab sich bei Nachforschungen, dass gegen die 32-jährige Frau bereits ein Tierhaltungsverbot bestand. Alle Hunde wurden deshalb vorsorglich sichergestellt. Die Halterin wurde angezeigt.