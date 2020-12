06.12.2020, 13:16 Uhr

Polizist will Raser an Münchner Ampel stellen - der fährt ihn um

Als er Zeuge eines illegalen Autorennens wird, will ein Polizist in seiner Freizeit einen der Teilnehmer an einer Ampel stellen. Der Fahrer fährt ihn darauf über den Haufen und verletzt ihn. Die Raser flüchten und werden nun gesucht.