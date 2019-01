Polizist wegen Fußtritt verurteilt

Der 55-jährige Münchner Polizeibeamte war von einer jungen Polizeianwärterin angezeigt worden. Weil der Bundespolizist einen gefesselten Mann getreten haben soll, wurde er am Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Polizist tritt kräftig zu

Wie beim Elfmeterschießen habe der Bundespolizist zugetreten, sagte die 20-jährige angehende Polizistin als Zeugin. Das Opfer, ein Gehörloser, war nachts am Münchner Hauptbahnhof verhaftet worden. Der Mann erklärte, er sei nach einem Streit mit seinen Eltern betrunken in die S-Bahngleise gesprungen, um sich umzubringen. Die Bundespolizisten hatten ihn wieder auf den Bahnsteig gezogen. In einer Gewahrsamszelle kam es dann zu dem Übergriff. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.