vor 36 Minuten

Polizist und Jugendliche stürzen aus Fenster im 1. Obergeschoss

Beim Sturz aus einem Fenster ist ein Polizist in einer Unterkunft für Asylbewerber in Isen schwer verletzt worden. Der Beamte hatte eine 15-Jährige von der Flucht abhalten wollen. Beide stürzten daraufhin über etwa vier Meter in die Tiefe.