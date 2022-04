Polizist springt in Fluss und rettet Schwan vor Kampfhund

Ein Schwan auf dem Fluss Regen hat vermutlich sein Leben dem Eingreifen eines Regenstaufer Polizeibeamten zu verdanken. Polizeimeister Alexander Hanysz war am Freitagabend in voller Montur ins kalte Wasser gesprungen, um den Schwan vor einem Rottweiler zu retten. Der Kampfhund hatte den Vogel durch den Fluss gehetzt.

Passanten riefen die Polizei

Passanten hatten die Polizei alarmiert, als sie beobachten, wie der Rottweiler im Regen nahe des Lappersdorfer Ortsteils Benhof Jagd auf den im Regen schwimmenden Schwan machte. Die Polizeibeamten der PI Regenstauf seien wenig später vor Ort gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Beherzt sei Polizeimeister Hanysz in voller Montur in das rund elf Grad kalte Wasser gesprungen, sei an den Hund herangeschwommen und habe ihn zurück ans Ufer gebracht.

Rottweiler: Haltung nur nach Gutachten erlaubt

Erst dort hätten die Polizisten festgestellt, dass es sich bei dem Hund um einen Rottweiler gehandelt habe, das ist ein Kampfhund der Kategorie Zwei. Diese Hunde dürfen nur gehalten werden, wenn ein Gutachter ihre Ungefährlichkeit festgestellt hat. Der Hund wurde der Besitzerin zurückgegeben, die Polizeiinspektion Regenstauf hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der Schwan überstand die Jagd der Polizei zufolge unversehrt.