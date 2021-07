Polizist rettet junge Frau in Höchstadt vorm Ertrinken

Ein Polizist aus Höchstadt an der Aisch ist für eine junge Frau zum Lebensretter geworden. Er zog die 18-Jährige am Samstagnachmittag aus dem Hochwasser. Offenbar hatte die junge Frau zuvor einen kleineren Verkehrsunfall auf der A3. Ein Abschleppdienst brachte sie und ihren Wagen nach Höchstadt.

Frau folgt Navi und läuft ins Überschwemmungsgebiet

In Höchstadt an der Aisch angekommen, wollte sie sich von einer Freundin in Gremsdorf abholen lassen. Weil sich die 18-Jährige nicht auskannte, ließ sie sich von ihrem Navi auf dem Handy leiten. Ihr Weg führte durch das Überschwemmungsgebiet. Trotz deutlicher Warnschilder versuchte die junge Frau das Hochwasser zu Fuß zu überqueren. Die Aisch war zu diesem Zeitpunkt auf eine Breite von etwa 200 Metern und ein Tiefe von bis zu 1,50 Metern angeschwollen.

Strömung unterschätzt

Die Frau unterschätzte die Strömung und wurde flussabwärts mitgerissen. Anwohner hörten ihre Hilfeschreie und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die eintreffenden Streifenbesatzungen konnten die hilflose Frau kurz darauf sichten. Sie befand sich in den Fluten und versuchte vergeblich, gegen die Strömung anzuschwimmen.

Polizist springt in die Fluten

Da die junge Frau zu ertrinken drohte, sprang ein 39-jähriger Polizeibeamter ins Wasser. Der ausgebildete Rettungsschwimmer konnte die Frau schnell erreichen und sie mithilfe eines Rettungsseils ans Ufer bringen. Die junge Frau erlitt eine leichte Unterkühlung sowie einen leichten Schock. Sie konnte kurz darauf von ihrer Freundin im Krankenhaus Höchstadt abgeholt werden.

Überschwemmungsgebiete nicht betreten

Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei davor, Hochwasser-Warnschilder zu missachten und den Fluss mit seinen teils erheblichen Strömungen zu betreten. Allein im Kreis Erlangen-Höchstadt habe es deswegen vier Einsätze gegeben, so ein Sprecher der Feuerwehr. Er appelliert an die Vernunft der Bevölkerung und bittet darum, überflutete Gräben, Flächen und Flüsse zu meiden und diese nicht mit Schlauchbooten, Kanus oder Stand-up-Paddles zu befahren. Das sei "unüberschaubar gefährlich".