Polizist mit Gürtel attackiert: 20-Jähriger festgenommen

Als die Polizeieinsatzkräfte in den frühen Morgenstunden des 6. Juni den Kornmarkt bereits geräumt hatten, war es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Die Polizei ging dazwischen und wurde dabei von dem 20-jährigen Verdächtigten mit einem Gürtel angegriffen. Der Mann war als Unbeteiligter dazugekommen.

Aufnahmen der Bodycam führen zu Festnahme

Der 20-Jährige konnte durch die unübersichtliche Situation aber nicht sofort gestellt werden. Hilfe brachte aber die Auswertung der Bodycams der Polizisten. So konnte der Tatverdächtige im Nachhinein identifiziert und schließlich am frühen Morgen des vergangenen Sonntags (13.6.) in der Nürnberger Innenstadt festgenommen werden, wie die Polizei heute berichtet.

20-Jähriger in Untersuchungshaft

Dem jungen Mann wird gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt. Die Nürnberger Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 20-Jährigen. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf Sonntag, den 6. Juni war es zu Ausschreitungen am Kornmarkt in Nürnberg gekommen. Dabei waren auch Polizeibeamte angegriffen worden. Die Einsatzkräfte nahmen insgesamt 13 Personen in Gewahrsam. Der Platz war schließlich gegen 4.30 Uhr geräumt worden, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die Ermittlungen laufen mit einer extra eingerichteten Arbeitsgruppe der Polizei weiter. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kritisierte die Gewalt gegen Polizeibeamte im Anschluss scharf.