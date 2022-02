Polizist bei Schlägerei unter Jugendlichen verletzt

Nach Angaben der Polizei in Erlangen war gegen 21.40 Uhr per Notruf eine körperliche Auseinandersetzung einer größeren Gruppe von Jugendlichen gemeldet worden. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin zum Tatort in der Nähe des Bahnhofsplatzes, wurden jedoch vor Ort von einer 41 Jahre alten Frau behindert. Als ein Beamter in Zivil die Frau von ihrer Blockade abbringen wollte, wurde er von mehreren Jugendlichen umringt und vom betrunkenen 16-jährigen Sohn der Frau ins Gesicht geschlagen. Insgesamt war die Stimmung sichtlich aufgeheizt, so die Polizei.

Erlanger Bahnhofsplatz geräumt, Ermittlungen eingeleitet

Im Laufe des Einsatzes sammelten sich mehr als 50 Jugendliche im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, so dass die Beamten diesen räumten, um weiteren Auseinandersetzungen vorzubeugen. Auch fanden sie einen verletzten 15-Jährigen, der stark am Auge blutete. Sowohl der Jugendliche als auch der Beamte in Zivil mussten ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Gegen den 16-jährigen Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131/760-115 entgegen.