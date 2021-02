Polizi gelingt Schlag gegen Rauschgiftszene Jena-Wunsiedel

Der Kriminalpolizei Oberfranken ist ein Schlag gegen die Rauschgiftszene zwischen Jena (Thüringen) und Wunsiedel gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Hof und das Polizeipräsidium Oberfranken gemeinsam mitteilen, sitzen zwei mutmaßliche Drogenhändler sowie ein Komplize in Untersuchungshaft.

Wunsiedel von Jena aus mit Drogen versorgt

Von Jena aus sollen die 22 und 23 Jahre alten Männer ihre Drogengeschäfte koordiniert und über einen Komplizen auch den gesamten Landkreis Wunsiedel mit Methamphetamin und Marihuana beliefert haben. Bereits am 4. Februar 2021 konnten Kriminalbeamte aus Oberfranken zusammen mit Einsatzkräften des Rauschgifteinsatzkommandos aus Mittelfranken die Tatverdächtigen bei einem finalen Rauschgiftgeschäft mit mehr als 200 Gramm Methamphetamin in Jena auf frischer Tat festnehmen und die Drogen sicherstellen.

Einer der Täter habe bei der Festnahme außerdem ein sogenanntes Kartenmesser mit sich geführt, dessen Klinge unauffällig in einer schwarzen Kunststoffkarte eingearbeitet gewesen sei. Die Klinge habe sich durch das Knicken entlang eines bestimmten Falzes herausklappen lassen.

Langjährige Haftstrafen drohen bei Handel mit Betäubungsmitteln

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging Haftbefehl gegen beide Männer. Sie befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Der Komplize aus Wunsiedel, ein 27 Jahre alter Mann, sitzt ebenfalls in Haft. Allen Beschuldigten drohen nun langjährige Haftstrafen wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.