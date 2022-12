Suche nach vermisster Schwangerer mit Polizeitauchern läuft

Polizei befürchtet Schlimmstes

Auch am Mittwoch werden Taucher im Main-Donau-Kanal unterwegs sein. Am Donnerstag soll die Suche mit Leichenspürhunden und Drohnen ausgeweitet werden. Mit den Drohnen werde der Uferbereich abgesucht, so Polizeisprecherin Janine Mendel. Im Wasser des Kanals werde nach Gegenständen aus dem Umfeld der Vermissten, aber auch nach der Frau selbst gesucht, bestätigte die Polizeisprecherin. Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Frau noch am Leben ist. Sie nimmt inzwischen ein Gewaltverbrechen als Hintergrund an. Ein freiwilliges Entfernen aus ihrem sozialen Umfeld könne mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, auch weil die Frau wichtige Dokumente zu Hause zurückgelassen habe. Ebenso gebe es keine Anzeichen für einen Suizid oder einen Unglücksfall, sagte die Sprecherin. Am Donnerstag sollen auch Leichenspürhunde und Drohnen am Main-Donau-Kanal eingesetzt werden.