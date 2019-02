Polizeistreife findet vermisste 81-Jährige

Am Freitagabend war die 81-Jährige einem Zeugen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Sanderring aufgefallen. Sie wirkte verwirrt und war nur sehr leicht bekleidet, als sie das Haus wieder verließ. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Wie deren Ermittlungen ergaben, wohnte die Frau früher in diesem Haus, lebt aber inzwischen in der Würzburger Erthalstraße. Die Würzburger Polizei suchte die Nacht über mit einer Vielzahl von Einsatzkräften und der Unterstützung einer Hundestaffel des Rettungsdienstes nach der Seniorin. Anfänglich liefen die Suchmaßnahmen jedoch ins Leere.

Zwei Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fiel die Vermisste am Samstagvormittag kurz nach 11 Uhr schließlich in der Valentin-Becker-Straße, auf Höhe der Synagoge, auf. Die Polizisten nahmen die wohlbehaltene Seniorin mit zur Polizeiinspektion und übergaben sie dort der erleichterten Tochter.