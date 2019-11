Polizeischüler müssen Prüfungen wiederholen

Rund 720 Polizeischüler müssen ihre Prüfungen wiederholen. Das hat die bayerische Bereitschaftspolizei in Bamberg dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage bestätigt.

Themenschwerpunkte vorab verraten

Die Anwärter für den mittleren Polizeidienst haben am Freitag (15.11.19) ihre Prüfung in zwei Teilbereichen für den Polizeidienst abgelegt. Bei der anschließenden Sichtung kam der Verdacht auf, dass im Vorfeld Teile des Prüfungsinhalts bekannt geworden sein könnten, so Herbert Gröschel, Sprecher der bayerischen Bereitschaftspolizei.

Der Vorfall wird strafrechtlich geprüft

Später habe sich herausgestellt, dass ein Polizeilehrer am Ausbildungsstandort Königsbrunn (Lkr. Augsburg) einer Polizeischülerin vorab Themenschwerpunkte verraten habe, die dann auch tatsächlich abgefragt worden seien.

Zwei Teilbereiche der Prüfung müssen wiederholt werden

Am Montag (18.11.19) entschied die Prüfungskommission daraufhin, den Test für alle Anwärter in den Fächern "Kriminalistik" und "Streife" zu wiederholen. Man habe nicht ausschließen können, dass die Chancengleichheit an den fünf Prüfungsstandorten beeinträchtigt wurde, heißt es zur Begründung. Die Nachprüfungen laufen derzeit in ganz Bayern. Der Fall werde strafrechtlich und disziplinarrechtlich geprüft.