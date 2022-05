Polizeipuppenbühnen-Festival: Mitmachprogramm mit Lerneffekt

Platz für Fantasie bleibt

Lernen in Reimform macht Spaß. Das merkt man schnell an diesem Vormittag. Die Kinder lachen viel und sind voll dabei in der Erfahrungswelt der kleinen Feldmaus, die irgendwie auch die der Kinder ist. Das Bühnenbild ist bewusst reduziert gehalten, so könne sich die Fantasie der Kinder frei entfalten, erläutert Steffen Hinkelmann. Die Sprache haben die Beamten ebenfalls einfach gewählt, um so auch Kindern mit Migrationshintergrund eine Teilhabe zu ermöglichen. "Wir haben in der Mainzer Neustadt einen Kindergarten, da gibt es 16 Nationen. Jedes Kind bringt einen anderen Hintergrund mit, aber trotzdem können so alle auf gleicher Ebene erfahren, worum es hier geht", erzählt Simone Reck.

Polizei-Puppenbühne Mainz bleibt analog

Worauf die Polizei-Puppenbühne Mainz außerdem verzichtet, ist es, ihre Theaterstücke online zur Aufführung zu bringen. Und das hat einen guten Grund: "Wir haben darüber geredet, ob man diesen Weg geht. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, eben weil das Puppentheater von der Aktion lebt", sagt Simone Reck. "Puppentheater spricht ganz viele Sinne an, die Kinder werden animiert mitzumachen, sich zu bewegen, das ist nochmal was ganz anderes als nur fernsehen."