Polizeipräsident Wenzl in Ruhestand verabschiedet

Der niederbayerische Polizeipräsident Herbert Wenzl geht nach zweieinhalb Jahren im Amt in den Ruhestand. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat den 61-Jährigen heute feierlich verabschiedet.

"Polizisten wie ihm verdanken wir ausgezeichnete Sicherheitslage"

Mit Herbert Wenzl beende ein absoluter Vollblutpolizist seine 43 Jahre lange dienstliche Karriere. Herrmann bescheinigte ihm „hohes persönliches Engagement, Fachwissen und die nötige Umsicht“. Der Innenminister: „Auf das Geleistete können Sie sehr stolz sein. Polizisten wie Ihnen haben wir unsere ausgezeichnete Sicherheitslage zu verdanken.“

Abstecher ins Polizeipräsidium Oberbayern

Wenzl begann seine Laufbahn 1977 mit der Ausbildung im Mittleren Polizeivollzugsdienst und war später in mehreren verantwortungsvollen Führungspositionen, unter anderem als „Vize“ im Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Spektakuläres Ereignis war eine Geiselnahme im Jugendamt in Pfaffenhofen an der Ilm, die Spezialkräfte unblutig zu Ende bringen konnten. Wenzl war damals Einsatzleiter. Niederbayerischer Polizeipräsident war der 61-Jährige seit Juni 2018.

Nachfolger wird bisheriger Stellvertreter

In dieses Amt rückt jetzt der 58-jährige Manfred Jahn nach. Der gebürtige Regensburger ist seit 1981 bei der Bayerischen Polizei. Seit 2018 war er ständiger Vertreter des niederbayerischen Polizeipräsidenten.