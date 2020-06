Polizeipräsident: Mehr Gewalt gegen Polizisten in Nord-Schwaben

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist jeder zweite Polizist in Bayern von Gewalt im Dienst betroffen. Sehr hoch seien die Zahlen auch im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, das sagt Polizeipräsident Michael Schwald: “Bei uns im Zuständigkeitsbereich Nordschwaben haben wir letztes Jahr 752 Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte registriert, davon allein mehr als 500 in Augsburg. Das ist nach wie vor eine Zahl, die aus unserer Sicht viel zu hoch ist”, so Schwald. Um ein Zeichen zu setzen versuche die Polizei Schwaben Nord in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft die Täter deswegen schnell vor Gericht zu bringen.

Mehr Sollstellen: Anforderungen an Polizisten steigen

Gewalt gegen Polizisten ist nur eine Facette der laut Polizeipräsident generell steigenden Anforderungen an die Polizei. Schwald begrüßt deswegen die Entscheidung des Innenministers, die Zahl der Sollstellen im Bereich Schwaben Nord um 466 bis zum Jahr 2025 anzuheben.

Auch bayernweit steigt die Gewalt gegen Polizisten

Immer mehr Polizisten in Bayern werden im Dienst Opfer von körperlicher oder verbaler Gewalt. Im vergangenen Jahr waren knapp 18.500 Beamte von solchen Vorfällen betroffen, wie Innenminister Joachim Herrmann am 4.6.20 bei der Vorstellung des Lageberichts sagte: "Ein sehr bedenklicher Höchststand". Jeder Angriff auf die Polizei sei ein Angriff auf die demokratischen Grundwerte. Das dürfe sich der Rechtsstaat nicht gefallen lassen, so Herrmann. Es sei daher auch wichtig, dass die Polizisten bestmöglich mit Schutzausrüstung ausgestattet seien sowie in Aus- und Weiterbildungen auf Auseinandersetzungen vorbereitet würden.