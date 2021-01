Polizeikontrollen: Mehrere hundert Autos im Spessart abgewiesen

Die Polizei am Untermain hatte alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm von den zum Teil überregional angereisten Tagestouristen Herr zu werden. Insbesondere in den Höhenlagen kam es demnach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Parkverstößen durch Ausflügler.

Hunderte Autos weggeschickt

An Samstag und Sonntag mussten die Beamten die Zufahrtswege zum beliebten Waldhaus "Engländer" (Landkreis Aschaffenburg) an der Spessart-Höhenstraße sperren. Jeweils rund 200 Autos wurden von der Polizei abgewiesen. Dabei erhielten die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg Unterstützung von Kollegen aus Alzenau und der Bereitschaftspolizei. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz stellte die Polizei trotz des hohen Besucheraufkommens nicht fest. Ein Ausflugslokal im Bereich der Polizeiinspektion Alzenau verkaufte alkoholische Getränke an Ausflügler, woraufhin der Verkauf eingestellt worden ist.

Alles ruhig in der Rhön

Auch die Bayerische Rhön war am Wochenende durch überwiegend lokale Tagestouristen wieder gut besucht. Weder an den beliebten Ausflugszielen am Kreuzberg, an der Thüringer Hütte oder am Arnsberg kam es zu keinerlei Verkehrsstörungen und auch die bestehenden Corona-Regelungen wurden eingehalten.

Snowboarder bricht sich Arme

Im Bereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau kam es am Samstag zu einem folgenschweren Wintersport-Unfall: Ein 15- jähriger Snowboarder fuhr über eine selbst errichtete Sprungschanze auf der Schlittenabfahrt zwischen dem Würzburger Haus und dem Berghaus Rhön. Der Jugendliche verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei erlitt der 15-Jährige Brüche in beiden Armen. Der Junge wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.