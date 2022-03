Polizeikontrolle: Lkw-Fahrer zwei Tage lang 19 Stunden am Steuer

Die Polizei hat in Schwaben einen Lastwagenfahrer gestoppt, der seine Lenk- und Ruhezeiten offenbar massiv manipuliert hatte. Der 63-Jährige sei am Freitagabend bei Leipheim im Landkreis Günzburg kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Die aufgezeichneten Lenk- und Ruhezeiten hätten zunächst einen ordnungsgemäßen Eindruck gemacht. Zum Zeitpunkt der Kontrolle hatte der Fahrer aber seine Fahrerkarte nicht in das Kontrollgerät seines Lastwagens eingelegt.

Zweimal 19 Stunden am Steuer des Lkw

Nach der Auswertung von Fahrzeugdaten geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer unter anderem an zwei Tagen jeweils rund 19 Stunden ohne nennenswerte Pause durchgefahren ist. Erlaubt gewesen wären nach Polizeiangaben maximal zehn Stunden am Tag.

In den vergangen vier Wochen soll der 63-Jährige 1.500 Kilometer mehr gefahren sein, als mit seiner Fahrerkarte aufgezeichnet wurde. Die Beamten leiteten ein Verfahren auch gegen den Chef des Mannes ein, weil sie an Hand der Daten davon ausgingen, dass das Vorgehen in dessen Unternehmen üblich ist. Die Polizei behielt eine Sicherheitsleistung über mehrere Tausend Euro ein.