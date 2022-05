"Ihren Ausweis bitte": Wen die Polizei kontrollieren darf

Eine willkürliche Kontrolle von Passanten nur um des Kontrollierens Willens ist der Polizei nicht erlaubt. Wann und wo Menschen einer Kontrolle unterzogen werden können, ist je nach Umständen durch verschiedene Gesetze geregelt. Bei der Verfolgung von Straftaten kommt die Strafprozessordnung ins Spiel, bei verdachtsunabhängigen Kontrollen im öffentlichen Raum das Polizeiaufgabengesetz.

Personenkontrollen sind nicht immer und überall zulässig

Die Polizei braucht für eine Identitätsfeststellung immer einen Grund. Davon gibt es aber eine ganze Menge, die in Artikel 13 des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes aufgelistet sind. Verdachtsunabhängige Kontrollen können stattfinden, wenn eine Gefahr vorliegt, beispielsweise mit einem Anschlag gedroht wurde. Oder an Orten, an denen es häufiger als anderswo zu Straftaten kommen kann, etwa an Bahnhöfen und im Bereich von Parks. Gleiches gilt für die Umgebung sensibler Einrichtungen wie Konsulaten.

So läuft eine Identitätsfeststellung ab

Die Feststellung der Identität ist die einfachste Form einer Kontrolle. Dabei ist die kontrollierte Person verpflichtet, Namen, Geburtsdatum, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit anzugeben. Das geht am schnellsten durch Vorzeigen des Personalausweises.

Den zu besitzen ist zwar gesetzlich vorgeschrieben, aber immer dabei haben muss man ihn nicht. Sollte die Polizei Zweifel an den Angaben haben, wäre eine Mitnahme zur Inspektion nur dann zulässig, wenn die Personalien nicht auf andere Weise erhoben werden können.

Wann darf durchsucht werden?

Die Feststellung der Identität ist nur eine der Maßnahmen, die eine Kontrolle ausmachen können. Eine weitere ist die Durchsuchung. Auch hier gibt das Polizeiaufgabengesetz (Art. 21) die Grundlagen dafür vor, wann eine Person durchsucht werden darf.

Dies ist der Polizei erlaubt, wenn beispielsweise "Tatsachen die Annahme rechtfertigen", dass die Person Sachen bei sich führt, die von der Polizei sichergestellt werden dürfen, wie Waffen, Drogen oder Diebesgut. Auch Teilnehmer von Demonstrationen mit Konfliktpotential müssen bei der Anreise mit einer Durchsuchung rechnen.

Wann ist eine Durchsuchung des Intimbereichs erlaubt?

Verdachtsunabhängige Kontrollen schließen die Untersuchung eines entkleideten Körpers aus. Der Polizei müssten konkrete Hinweise ("Tatsachen") vorliegen, wonach beispielsweise Waffen oder harte Drogen im Intimbereich versteckt sind. Weiche Drogen wie zum Beispiel ein paar Gramm Haschisch würden eine Untersuchung nicht rechtfertigen. Kontrollen des Intimbereichs sind nach Straftaten bei Beschuldigten unter bestimmten Voraussetzungen möglich und entsprechend in der Strafprozessordnung geregelt.

In einem Urteil von 2009 (Az: 2 BvR 455/08) erteilte das Bundesverfassungsgericht einer standartmäßigen Intimkontrolle von Untersuchungshäftlingen eine Absage. Es stellte zwar fest, dass sich Eingriffe, die das Schamgefühl eines Inhaftierten berühren, "nicht prinzipiell vermeiden" lassen. eine Untersuchung im Intimbereich sei aber nur bei konkreten Verdachtsmomenten verfassungsgemäß.

Die Wohnungsdurchsuchung

Wir kennen das aus vielen Krimis: Die Polizei durchsucht eine Wohnung ohne richterlichen Beschluss und beruft sich auf "Gefahr in Verzug". Dies ist tatsächlich möglich, sollten beispielsweise konkrete Hinweise vorliegen, dass in einer Wohnung soeben ein Drogengeschäft abgewickelt wird, oder dass sich eine bewaffnete Person in einer Wohnung verschanzt.

Im Normalfall darf die Polizei keine Wohnung betreten, wenn es die Bewohner nicht wünschen, es sei denn, es liegt ein richterlicher Beschluss vor.

Hält sich die Polizei immer an die Regeln?

Dass Verfehlungen vorkommen, ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt allerdings keine Statistiken dazu, wie oft Polizisten wegen einer unverhältnismäßigen Maßnahme oder einer ungerechtfertigten Intimkontrolle zu Rechenschaft gezogen wurden. Zuständig für polizeiliche Verfehlungen ist das Bayerische Landeskriminalamt.

Auf BR-Anfrage teilte die Behörde mit, dass im vergangenen Jahr in 85 Fällen Ermittlungen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte wegen Vorwurfs der Nötigung geführt wurden. Bei den 85 Fällen werden die Vorwürfe statistisch nicht im Detail unterschieden, so kann auch nicht unterschieden werden, welche Art von Nötigung vorgeworfen wurde. 80 dieser 85 Verfahren wurden eingestellt, in fünf Fällen blieb der Verdacht, dass nicht zweifelsfrei von einem rechtmäßigen Handeln auszugehen war. Abschließende Entscheidungen liegen bei der Justiz.

Verhältnismäßigkeit muss immer gewahrt sein

Im Hinblick auf die von der Verfassung garantierten Persönlichkeitsrechte muss die Polizei bei jeder Art von Kontrolle darauf achten, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Sollten kontrollierte Personen der Überzeugung sein, eine willkürlich erscheinende oder überzogene Kontrolle erlebt zu haben, sollten sie einen Anwalt zu Rate ziehen, der im Fall des Falles rechtliche Schritte einleitet.