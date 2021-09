Polizeikontrolle gegen "Elterntaxi"-Verkehrschaos an der Schule

Per "Elterntaxi" die Kinder in die Schule bringen, das ist unter Umständen weniger gut als gedacht - denn gerade diese Autos sorgen vor vielen Schulen für Verkehrschaos und gefährden damit auch Schüler.

Verkehrsgefahr "Elterntaxi"

Bei einer Polizeikontrolle im Kaufbeurer Ortsteil Neugablonz am Montagmorgen bekamen die Beamten Unterstützung von zwei Zweitklässlerinnen. Die Schülerinnen und die Polizisten wollten den Eltern klar machen, dass unnötiger Hol- und Bringverkehr an der Schule zu einer echten Gefahr für die Kleinsten werden kann.

Lieber zu Fuß oder mit dem Bus

Im morgendlichen Verkehrschaos sind die Grundschüler zwischen den Autos oft nicht zu sehen, es kommt immer wieder zu vermeidbaren gefährlichen Situationen. Dabei müssten viele der Schüler gar nicht erst gefahren werden, sondern könnten mit dem Bus oder zu Fuß in die Schule kommen.

Das Problem gibt es nicht nur an der Adalbert-Stifter-Schule in Kaufbeuren-Neugablonz, sondern fast an allen Schulen, sagt die Polizei. Immer wieder gibt es deshalb vor allem zum Schulanfang solche Schwerpunktkontrollen. Von 14. September bis 1. Oktober führt die Polizei bayernweit die Aktionstage "Sicher zur Schule – Sicher nach Hause durch".