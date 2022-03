"Polizeiklasse": So ist die Ausbildung bei der Polizei wirklich

Noch immer ist Polizist der Traumberuf von vielen jungen Leuten. Und das in einer Zeit, in der die Polizei immer wieder in die Schlagzeilen gerät: wegen Gewalt gegen Polizisten, aber auch weil sich Beamte Fehltritte leisten. Wer sind die jungen Menschen, die zur Polizei wollen? Wie werden sie ausgebildet? Und werden sie den Druck bis zum Schluss aushalten?

Ein Podcast in sieben Folgen begleitet die Polizeiausbildung

Eine Antwort auf diese Fragen gibt der Podcast „Die Polizeiklasse“ https://www.br.de/mediathek/podcast/die-polizeiklasse/878. In sieben Folgen erfahren die Hörerinnen und Hörer, wie die Ausbildung bei der Polizei wirklich abläuft. Zweieinhalb Jahre lang haben BR-Journalistinnen eine Ausbildungsklasse der bayerischen Bereitschaftspolizei in Eichstätt begleitet, vom Beginn bis zum Abschluss. Es ist ein einzigartiges Langzeitprojekt – und ein exklusiver Einblick, wie die Polizei so tickt.

Viele unterschiedliche Azubis, viele unterschiedliche Herausforderungen

Im Fokus des Podcasts stehen vier junge Polizeischülerinnen und Schüler: Marina, Hasan, Annelie und Fabian. Jeder trifft im Laufe der Ausbildung auf andere Herausforderungen und Fragestellungen. Hasan zum Beispiel kämpft mit seiner Schüchternheit. Als angehender Polizist aber muss er auf Menschen zugehen und sich durchsetzen können. Außerdem ist einer der wenigen Polizeischüler mit Migrationshintergrund. Wird er das zu spüren bekommen? Marina und Annelie sind junge Polizistinnen, die eine ist sehr direkt, die andere freundlich und deeskalierend. Wie tritt man den Bürgern am besten gegenüber? Und was wird den Frauen als Stärke, was als Schwäche ausgelegt?

Diskussion um Polizeigewalt und Rassismus

Die Hörerinnen und Hörer erfahren im Podcast nicht nur, wie sich die angehenden Polizeischüler bei der Ausbildung schlagen, sondern auch, wofür Polizisten in ihrer Ausbildung heutzutage besonders sensibilisiert werden. Reden die Polizeischüler im Unterricht über Rassismus und Polizeigewalt wie im Fall von George Floyd? So viel vorweg: Sie reden nicht nur darüber, sondern trainieren sogar solche Situation, damit es im Ernstfall erst gar nicht dazu kommt. Wie das aussieht und ob es funktioniert? Zu hören ist das ab jetzt im siebenteiligen Podcast “Die Polizeiklasse”.