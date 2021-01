Polizeikarriere beendet: Alois Mannichl geht in den Ruhestand

Der Leitende Polizeidirektor Alois Mannichl hat in 47 Dienstjahren eine beachtliche Karriere hingelegt. Er war unter anderem Chef der Polizeidirektion Passau und oberster Verbrechensbekämpfer im Polizeipräsidium Niederbayern. Seine letzte Aufgabe war eine durchaus heikle: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vertraute ihm 2018 die Leitung und den Aufbau der wieder eingeführten Bayerischen Grenzpolizei an, die wegen verfassungsrechtlicher Bedenken durchaus umstritten war.

"Ich war an keinem einzigen Erfolg beteiligt"

Seit zweieinhalb Jahren bekämpfen Mannichls Polizistinnen und Polizisten in einem 1.300 Kilometer langen Grenzstreifen vorwiegend die grenzüberschreiende Kriminalität und illegale Migration. Dazu der angehende Ruheständler: "Ich glaube, wir haben hier sehr erfolgreich gearbeitet. Wobei ich schon sagen muss: Ich war an keinem einzigen Fahndungserfolg beteiligt. Das ist einzig und allein die hervorragende Arbeit der Polizisten und Polizistinnen vor Ort.“

Illegale Schleusungen aufzudecken, war ihm besonders wichtig. Es sei menschenverachtend, wie Flüchtlinge unter widrigsten Bedingungen ins Bundesgebiet verbracht würden. Bei der Verabschiedung im Passauer Rathaus wird Innenminister Herrmann die Jahresbilanz 2020 der Grenzpolizei und die Nachfolgerin Mannichls vorstellen. Wie das Innenministerium dem BR bestätigte, wird Leitende Polizeidirektorin Annette Lauer neue Chefin der Bayerischen Grenzpolizei.

Attentat bis heute nicht geklärt

Nach einem Attentat am 13. Dezember 2008 war Alois Mannichl bundesweit in allen Nachrichten. Ein Unbekannter hatte auf den damaligen Leiter der Polizeidirektion Passau an dessen Haustür in Fürstenzell im Landkreis Passau eingestochen und ihn schwer verletzt. Ein Fall, der hohe Wellen schlug und bis heute nicht geklärt werden konnte. Der Täter wurde in der rechtsradikalen Szene vermutet, die Mannichl besonders im Visier hatte. Wegen angeblich widersprüchlicher Aussagen des Opfers und vermeintlicher Ermittlungspannen kam es zum offenen Streit mit der Staatsanwaltschaft.

"Gestärkt aus der Sache herausgegangen"

Mannichl sah sich auch Mutmaßungen und Spekulationen ausgesetzt. Die Ermittler gingen 3.000 Spuren nach - ohne Erfolg. 2015 musste die Akte endgültig geschlossen werden. Es sei belastend, so Mannichl, dass der Täter seine Tat vollenden und ihn oder seine Familie noch einmal angreifen könnte. "Deshalb wäre es für mich wichtig, dass der Fall geklärt und der Täter festgenommen wird. Und ich bin mir sicher: Das wird auch noch passieren." Er fügt hinzu: "Im Großen und Ganzen hat meine Familie alles weitgehend gut verarbeitet. Wir sind eigentlich gestärkt aus der Sache herausgegangen."

Gefühl der Dankbarkeit

Mannichls letzter Arbeitstag ist der 29. Januar. Er gehe mit einem Gefühl der "großen Dankbarkeit" gegenüber der Familie, die alles durchgestanden habe, und gegenüber den Kollegen und Kolleginnen, die rund um die Uhr hervorragende Arbeit leisteten. Die Angst, dass er nicht abschalten könne, müsse niemand haben, so der Vollblut-Polizist mit einem Lächeln: "Mit Sicherheit werde ich zuhause nicht den Verkehr vor der Garageneinfahrt regeln.“