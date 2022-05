Polizeihundertschaft sucht nach vermisster Frau in Bad Rodach

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag die Suche nach einer vermissten Frau aus Bad Rodach fortgesetzt. Polizeihundertschaften der Bereitschaftspolizei sind derzeit rund um den Wolfgangsee in Coburg im Einsatz. Die Beamten schließen ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Spürhunde unterstützen Polizei bei Suche nach Vermisster

An dem See wurde das Fahrzeug der Frau in der vergangenen Woche gesehen. Die Polizei ist mit Booten und Sonargeräten auf dem Wasser; zu Fuß sind Beamte der Bereitschaftspolizei im angrenzenden Waldstück im Einsatz. Auch Spürhunde der Polizei unterstützen die Suche.

Auto der Vermissten wurde nach Verschwinden noch mal bewegt

Die 28-jährige Frau gilt seit mehr als einer Woche als vermisst, am Sonntag meldeten sich Angehörige schließlich bei der Polizei. Das Auto der 28-jährigen Natalie Smolinska, ein schwarzer Audi A6, wurde Anfang der Woche auf einem Parkplatz in Bad Rodach gefunden und sichergestellt. Die Polizei schließt auch ein Gewaltverbrechen nicht aus, ermittelt in alle Richtungen, heißt es am Donnerstag.

Vermisstenfall im Raum Coburg: Polizei sucht Zeugen

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, schulterlanges, rötliches Haar, am Hals trägt sie eine Tätowierung mit zwei Sternen und dem Buchstaben "K". Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt auch, wem der schwarze Audi der Frau mit dem polnischen Kennzeichen TK1829U aufgefallen ist.