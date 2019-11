Polizeihund "Remus" entdeckt 18 Kilogramm Drogen auf der A3

Gegen 10.30 Uhr geriet der PKW ins Visier der Autobahnfahnder. Im Zuge der Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz ergaben sich für die Beamten Hinweise, dass der Mann am Steuer Rauschgift schmuggeln könnte. So kamen ihnen gewisse Umbauten im Innenraum verdächtig vor. Unter Mithilfe eines Diensthundeführers und der hervorragenden Nase von Polizeihund "Remus" kam dann tatsächlich ein bis dahin wohl gutes Versteck für Rauschgift zum Vorschein. Darin fanden sich mehrere Verpackungen mit rund 18 Kilogramm Amphetamin, gut einem Kilogramm Kokain, mehreren Gramm Crystal und XTC Tabletten - einzuordnen als eine der größten sichergestellten Mengen an Amphetamin der vergangenen Jahre am Untermain.

Drogendealer in Untersuchungshaft

Der 66-jährige Autofahrer, ein polnischer Staatsangehöriger, der einen Scheinwohnsitz in Deutschland angab, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Das Fachkommissariat für Rauschgiftkriminalität übernahm noch am Freitag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen. Am Samstag erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die richterliche Vorführung des Mannes. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft an.