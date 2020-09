vor 8 Minuten

Polizeigroßeinsatz in Nürnberg: Mann hantierte mit Pistole

Weil ein Mann am Vormittag eine vermeintliche Schusswaffe und ein Messer in der U-Bahn gezeigt hatte, löste er einen großen Polizeieinsatz in der Nürnberger Innenstadt aus. Der 20-Jährige konnte festgenommen werden.