Polizeigewerkschaften: Kinder nicht als Schutzschild benutzen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verurteilen jüngste Corona-Proteste wie zuletzt in Schweinfurt scharf – und üben vor allem Kritik daran, dass Demonstranten ihre Kinder dorthin mitnehmen. Ein vierjähriges Kind hatte am Sonntag Pfefferspray in die Augen bekommen, als seine Mutter bei gewalttätigen Demonstrationen in der unterfränkischen Stadt laut Polizei versuchte, eine Absperrung zu durchbrechen.

Polizeigewerkschaft: Kind als "Schutzschild" ist Akt der Unmenschlichkeit

Ein Kind als "Schutzschild" zu missbrauchen sei ein Akt der Unmenschlichkeit, und das müsse das Jugendamt auf den Plan rufen, sagte der unterfränkische Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft DPolG, Thorsten Grimm.

"Man muss sich schon die ernsthafte Frage stellen, was eine Mutter dazu bewegt, ihr Kind im Kinderwagen auf eine solche Versammlung mitzunehmen und sich dann auch noch in vorderster Front zu bewegen bei dem Versuch, die Polizeisperren zu umgehen." Thorsten Grimm, unterfränkischer Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft DPolG

Das vier Jahre alte Kind in Schweinfurt musste medizinisch behandelt werden. Seine Mutter wurde wegen Verstoßes gegen die Demonstrationsauflagen angezeigt, außerdem wurde das Jugendamt informiert, wie die Polizei mitteilte.

Kinder auf Demos mit vollem Kalkül der Eltern

Bayerns DPolG-Landeschef Jürgen Köhnlein kritisierte, die Mitnahme von Kindern geschehe "zum reinen Selbstzweck und mit vollem Kalkül der Eltern".

"Für mich ist dieses unverantwortliche Handeln von Erziehungsberechtigten ein Fall für das Jugendamt. Kleine Kinder haben auf Demos nichts zu suchen." Jürgen Köhnlein, Bayerischer DPolG-Vorsitzender