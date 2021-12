Polizeigewerkschaft: Heißes Wochenende erwartet

Die bayerischen Polizeibeamten sind durch die Demonstrationen und sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen stark belastet. Regelmäßig müssten Beamte aus der Freizeit in den Dienst gerufen werden müssen, so Jürgen Köhnlein von der Deutschen Polizeigewerkschaft, DPoIG.

Corona-Spaziergänge: Belastung für Polizeibeamte steigt

Vor allem die sogenannten Spaziergänge forderten die Beamten, da die Aktionen oft spontan erfolgten und nicht angemeldet werden. Die Polizei müsse dann reagieren und Kräfte zusammenziehen. Noch könnten in Bayern alle anderen Aufgaben vollumfänglich ausgeführt werden, doch die Belastung für die Beamten steige. Vor allem für dieses verlängerte Wochenende rechnet Köhnlein wieder mit einem verstärkten Einsatz. "Wir erwarten ein heißes Wochenende für die Polizei", so der bayerische Landesvorsitzender der Gewerkschaft gegenüber BR24.

Regelmäßige Demonstrationen bis Ende Februar

In ganz Bayern sind sogenannte "Abschlussspaziergänge 2021“ geplant, unter anderem in Volkach, Hammelburg, Hof, Ingolstadt, Nürnberg, München, Bad Reichenhall oder Mittenwald. Zudem wurden regelmäßige Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in vielen bayerischen Städten bis Ende Februar angekündigt, so zum Beispiel von der Gruppe "Stay awake".

Weiterer Anstieg von Polizei-Überstunden befürchtet

Zeitgleich würden auch bereits die Planungen für den G7-Gipfel in Elmau stattfinden, die ebenfalls Beamte aus allen Bereichen bindet. Deutschland übernimmt am 1. Januar 2022 den Vorsitz in der G7 ("Gruppe der Sieben") und ist damit Gastgeber des jährlichen Treffens der Staats- und Regierungschefs. Es wird vom 26. bis 28. Juni im oberbayerischen Schloss Elmau stattfinden.

In den Sommermonaten sei es möglich gewesen, Überstunden abzubauen. "Wir befürchten jetzt wieder einen Anstieg der mehrgeleisteten Stunden in den nächsten Wochen", so Köhnlein. Die angefallenen Überstunden bei der bayerischen Polizei lag Ende 2019 bei 2,4 Millionen.