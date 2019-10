Polizeigewerkschaft diskutiert Personalmangel in Unterfranken

Gewalt gegen Beamte, viel Arbeit und zu wenig Personal: Darüber will die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) bei ihrem Bezirkskongress in Unterfranken diskutieren. "Trotz staatlicher Bemühungen und einem Einstellungsrekord bei der bayerischen Polizei pfeifen unsere Polizeidienststellen buchstäblich 'aus dem letzten Loch'", heißt es in einer Presseerklärung.

Hohe Arbeitsbelastung bei der Polizei

Das Problem: Das neu eingestellte Personal komme noch nicht in der Fläche an. Gleichzeitig nehme die Arbeitsbelastung immer mehr zu, zum Beispiel durch Einsätze bei Fußballspielen und Demonstrationen. Ebenfalls diskutieren wollen die Gewerkschaftsmitglieder über das Anker-Zentrum in den ehemaligen Conn-Barracks bei Geldersheim, wo geflüchtete Menschen mit geringer Bleibeperspektive untergebracht sind. Die Aufgaben, die die Polizei dort wahrnehmen muss, würden die Beamten "unglaublich stark" fordern.

Zahl der Gewaltdelikte gestiegen

Auch über das Thema Gewalt gegen Polizisten wollen die Gewerkschaftler auf dem Bezirkskongress in Schweinfurt diskutieren. Denn auch in Unterfranken sei die Zahl der Gewaltdelikte in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Immer mehr Polizeibeamte würden im Dienst verletzt.