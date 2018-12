Polizeigewerkschaft beklagt "Staatsversagen" bei Abschiebungen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat ein härteres Durchgreifen in Sicherheitsfragen gefordert. Ihr Bundesvorsitzender Rainer Wendt sagte, es gebe kein Rezept gegen kriminelle Familienclans. Die Politik habe zudem in der Zuwanderungsfrage die Kontrolle verloren - und der Staat versage dabei, Abschiebungen zu vollstrecken.

Wenn die Polizei im öffentlichen Raum zu wenig Präsenz zeige, werde das Sicherheitsgefühl der Menschen zusätzlich beeinträchtigt, so Wendt. Das Unsicherheitsgefühl wachse vor allem dort, wo im öffentlichen Raum zu wenig Polizeipräsenz und die Furcht groß sei, Opfer eines Gewaltdeliktes zu werden.

"Wenn Gruppen junger Männer den öffentlichen Raum mit bedrohlich wirkendem Auftreten dominieren und der Staat nicht mehr sichtbar ist, werden auch beruhigende Statements aus der Politik das Gefühl der Menschen nicht verbessern." Rainer Wendt von der DPolG

Wendt: "Staat muss mehr tun!"

Wendt schätzt, dass die Gefahr von Terroranschlägen und Gewaltkriminalität im neuen Jahr hoch bleibt. Deshalb müsse 2019 das Jahr der Inneren Sicherheit werden, so seine Forderung. Es bedürfe erheblicher zusätzlicher Anstrengungen, um die Spaltung und Zersetzung der Gesellschaft wieder in den Griff zu bekommen.

Der Personalzuwachs bei der Polizei ist laut Wendt zwar ein Zeichen in die richtige Richtung. In den Dienststellen allerdings mache er sich erst langsam bemerkbar, und flächendeckend sei er auch nicht, so der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft.