Polizeigewalt-Debatte: Fürths OB übt Schulterschluss mit Polizei

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) hat am Dienstag (23.06.) eine Polizeiinspektion in Fürth besucht, um sich persönlich bei den Beamten für ihren Einsatz zu bedanken. Hintergrund ist die Gewalt-Eskalation in Stuttgart sowie die durch die Geschehnisse in den USA ausgelösten Debatten um Rassismus und Polizeigewalt.

Bayern nicht Amerika

Mit Blick auf die Polizeiarbeit in Fürth sagte Jung, die Menschen seien größtenteils "begeistert". Diese Rückmeldung habe er auch von Migrantenverbänden und der Jüdischen Gemeinde bekommen, so der Fürther Oberbürgermeister. Alle, die Verhältnisse wie in Amerika einfach auf Bayern übertrügen, müssten "vorher nochmal nachdenken".

"Unsäglich": Jung kritisiert Aussagen von Parteichefin Esken

Jung kritisierte in diesem Zusammenhang die jüngsten Aussagen seiner Parteivorsitzenden Saskia Esken massiv. Esken hatte gesagt, dass es auch in Deutschland einen "latenten Rassismus" in den Reihen der Sicherheitskräfte gebe. Das bezeichnete Jung mit Blick auf die Arbeit der Fürther Polizei, als "unsäglich, (…) völlig unangebracht und falsch". Aus den Reihen der Fürther Polizei hieß es, die Debatte über Rassismus bei der Polizei treffe die Beamten. Man wolle nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

Krawalle wie in Stuttgart für Jung in Fürth nicht vorstellbar

Bezüglich der Gewalt-Eskalation am Wochenende in Stuttgart sagte Jung, er könne sich so etwas in Fürth "nicht vorstellen". Bei seinem Besuch bei der Polizei habe er in den Gesprächen diesbezüglich auch "keine Alarmstimmung“ vernommen, so der Fürther Oberbürgermeister. Laut Polizei sieht man sich zwar für so einen "worst case" gerüstet. Es gebe allerdings keine Anzeichen für eine "ähnliche Gemengelage wie in Stuttgart".

Gewalt gegen Polizeibeamte macht Sorgen

Wie in ganz Bayern gebe es seit einigen Jahren auch in Fürth mehr Gewalt gegen Polizeibeamte. Der Fürther Polizeichef Michael Dibowski spricht von einer "deutlichen Zunahme". Dennoch ist Fürth seit 16 Jahren laut Statistik des Bayerischen Innenministeriums die sicherste Großstadt im Freistaat.