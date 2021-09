Polizeifahndung: 16-Jährige aus Amberg vermisst

Seit gestern wird in Amberg die 16-jährige Cecile Lea L. vermisst. Laut Polizeiinspektion Amberg wohnt die Jugendliche in einer Mädchenwohngruppe in Amberg und wurde gegen 11.40 Uhr zuletzt dort gesehen, wenige Stunden später wurde sie als vermisst gemeldet. Cecile Lea L. ist 1.66 Meter groß, schlank und hat braune, schulterlange Haare.

Eventuell in Richtung Hamburg unterwegs

Derzeit gebe es keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich die Jugendliche aufhält. Es könnte allerdings sein, dass sie Richtung Hamburg unterwegs ist, so die Polizei. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizeiinspektion Amberg bittet um Hinweise