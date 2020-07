Polizeieinsicht in Corona-Listen: Schulze sieht Vertrauensbruch

Zuvor war bekannt geworden, dass die bayerische Polizei Daten, die in Restaurants und Biergärten zwecks Corona erhoben wurden, für polizeiliche Ermittlungen genutzt hat. Eigentlich sei ausgemacht - und von der Staatsregierung so kommuniziert, dass die Daten aufgehoben und bei einer Corona-Infektion nur an die Gesundheitsbehörden gegeben werden. "Auf einmal liest und hört man, dass es auch die Polizei darf", fasst Schulze die Irritation zusammen.

Spannung zwischen Verordnung der Staatsregierung und Strafgesetz

Der Grünen-Politikerin zufolge besteht durch die Gesetzeslage derzeit ein Spannungsverhältnis. "Die Verordnung sagt: Die Daten dürfen nur an die Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. Und das Strafgesetz sagt: Bei einem besonders schweren Fall darf auch die Polizei auf diese Daten zugreifen." Transparenz und Klarheit könne nur durch ein Begleitgesetz erreicht werden. Das müsse dann aber auch bundesweit gelten, um so wieder Vertrauen herzustellen.

"Denn meine große Sorge ist, dass Leute sich vielleicht denken: 'Dann schreibe ich vielleicht einen falschen Namen auf die Liste, weil wer weiß, an wen diese Daten überhaupt kommen'. Und das wäre natürlich wirklich sehr gefährlich und schwierig. Denn die Daten werden ja erhoben, um im Falle einer neuen Corona-Welle auch eine Nachvollziehbarkeit herzubekommen." Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag