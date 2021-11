Polizeieinsatz wegen verdächtigen Briefs am Flughafen Nürnberg

Ein am Boden liegendes Briefkuvert hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz am Nürnberger Flughafen ausgelöst. Ein Sprengstoffhund schlug bei der Untersuchung an, weshalb Spezialkräfte der Polizei hinzugerufen wurden. Der Bereich um den verdächtigen Fund wurde komplett geräumt.

Kuvert mit Papierschnipseln gefüllt

Das Sprengstoffteam der Polizei fand in dem Kuvert aber lediglich Papierschnipsel und konnte schnell Entwarnung geben, sagte ein Sprecher. Warum der Hund anschlug, ist nicht klar. Der Flugbetrieb am Albrecht-Dürer-Flughafen war zu keiner Zeit betroffen oder eingeschränkt.