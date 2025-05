Polizeieinsatz vor Mallorca-Flug: Betrunkener landet in Zelle

Am Flughafen Nürnberg hat ein Pilot einen betrunkenen Passagier vom Flug nach Palma de Mallorca ausgeschlossen. Weil der Fluggast den Ferienflieger nicht freiwillig verlassen wollte, brachten ihn Polizeibeamte in Handfesseln aus dem Flugzeug.

Pilot schließt Mann vom Flug aus

Wie die Polizei mitteilte, sollte der Flug nach Palma am Montag gegen 16 Uhr starten. Der 35 Jahre alte Fluggast sei nach Angaben der Crew jedoch erheblich alkoholisiert gewesen, heißt es in der Mitteilung. Auch habe er sich kaum auf den Beinen halten können. Der Pilot habe deshalb die Anweisung gegeben, den Mann vom Flug auszuschließen.

Betrunkener schubst Polizistin gegen Bordwand

Da der 35-Jährige den Anweisungen des Personals nicht Folge geleistet habe, sei die Flughafen-Polizei alarmiert worden. Doch der Betrunkene habe sich weiter geweigert, den Flieger zu verlassen und habe Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet, die ihm Handfesseln anlegten. Auch dagegen habe er sich gewehrt. Dabei soll er eine Polizistin gegen die Bordwand geschubst haben. Alle Beteiligten blieben nach Polizeiangaben unverletzt.

35-Jähriger in Ausnüchterungszelle gebracht

Unter Kontrolle gebracht, kam der Fluggast zur Blutentnahme in die Dienststelle der Flughafen-Polizei. Statt nach Palma in Urlaub zu fliegen, wurde der betrunkene Fluggast zur Ausnüchterung in eine Zelle geführt. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.