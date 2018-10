Polizeieinsatz von Stephansposching: Drei Asylbewerber in U-Haft

Nach dem Polizeieinsatz in einer niederbayerischen Asylunterkunft mit 17 Festnahmen am vergangenen Mittwoch mehrt sich jetzt die Kritik am Vorgehen der Polizei. Der Bayerische Flüchtlingsrat nennt den Einsatz in einer Stellungnahme "brutal und überzogen". Unterdessen sitzen drei der vorläufig festgenommen Asylbewerber in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Deggendorf auf Anfrage bestätigte. Die anderen Asylbewerber sind wieder auf freiem Fuß und in anderen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden.

Helfer kritisieren unverhältnismäßigen Polizeieinsatz

Eine Sprecherin des Bayerischen Flüchtlingsrates forderte am Freitag Aufklärung für den ihrer Meinung nach unverhältnismäßigen Einsatz. Es könne nicht sein, dass bei jeder geplanten Abschiebung von Einzelpersonen eine Hundertschaft der Polizei anrücke. Zuvor hatten schon Vertreter des Deggendorfer Flüchtlingshilfsvereins Matteo den Polizeieinsatz kritisiert. Dieser habe die in Stephansposching untergebrachten Menschen unnötig eingeschüchtert.

Tatvorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Deggendorf sind die meisten der Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Drei Männer sitzen mittlerweile in U-Haft, der Haftbefehl gegen einen vierten wurde außer Vollzug gesetzt. Gegen die Männer wird unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Gefangenenbefreiung ermittelt.

Fenster und Türen gingen zu Bruch

Nach einer gescheiterten Abschiebung in der Asylbewerberunterkunft von Stephansposching im Kreis Deggendorf war die Polizei am Mittwochnachmittag mit einem Großaufgebot in die Außenstelle des Ankerzentrums Deggendorf zurückgekehrt. Zahlreiche Fenster und Türen gingen bei dem Einsatz zu Bruch, es gab handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Asylbewerbern.

Aus Sicherheitsgründen war auch die an das Ankerzentrum angrenzende Autobahn abgesperrt worden. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden mehr als 40 Asylbewerber überprüft, 17 wurden dann vorläufig festgenommen.