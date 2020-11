Polizeieinsatz in Speichersdorf: Corona-Party endet blutig

Eine private Corona-Party in Speichersdorf im Landkreis Bayreuth hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei mitteilt, waren fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten in einer Wohnung zusammengekommen, als es gegen 23.00 Uhr zu einem Streit kam.

Mann stürzt im Streit durch Glastür

Dabei habe ein 52-jähriger Mann eine 31-jährige Frau am Arm gepackt und diese beleidigt. Die Frau habe den Mann daraufhin geschubst, wodurch dieser gegen eine Glastür stolperte. Die Tür zerbrach und der Mann zog sich Schnittverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Bayreuther Krankenhaus gebracht.

Alkoholwert von drei Promille

Die Beamten konnten bei dem 52-Jährigen einen Alkoholwert von knapp drei Promille feststellen, und auch die 31-jährige Frau war mit einem Wert von über 0,7 Promille alkoholisiert. Die Ermittlungen gegen die beiden laufen. Auch gegen die weiteren Anwesenden werde Anzeige erstattet, da aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen private Treffen von mehr als zwei Haushalten nicht gestattet sind.