vor etwa einer Stunde

Polizeieinsatz in Nürnberg offenbar eskaliert – Fall beim LKA

In Nürnberg ist am vergangenen Freitag offenbar ein Polizeieinsatz eskaliert. Beamte sollen auf einen Mann eingeschlagen haben, als er schon am Boden lag. Das zeigt ein privates Video, das dem BR vorliegt. Der Fall liegt nun beim LKA.